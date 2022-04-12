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Минобороны сообщило об уничтожении базового лагеря «Правого сектора»

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования базовый лагерь украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) в Донецкой области. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 11 апреля, в ходе брифинга.

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«В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор», — отметил Конашенков.

Кроме того, российские военные нанесли удар авиационным ракетным комплексом «Кинжал» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Часов Яр.

По его словам, также уничтожены два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов уничтожены до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича, который состоял в организации с ноября 2013 года. С 2019 года он занимал должность заместителя командира по вопросам деятельности резервных подразделений. До этого был лидером львовской неонацистской группировки.

Кроме того, с 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции в Донбассе. По данным Минобороны, он лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска. Также он признан виновным в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В начале марта одного из участников «Правого сектора» задержали в Ростовской области. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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