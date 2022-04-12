Госдума доработает законопроект о блокировке СМИ

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генпрокуратурой может быть доработан ко второму чтению — в нем будут более четко прописаны права иностранных и российских СМИ. Об этом «Известиям» сообщили авторы документа, который Госдума планирует принять в первом чтении уже 18 мая.

Документом предлагается наделить генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию. В этом случае их деятельность будет запрещена, а сотрудники лишатся аккредитации.

«Сейчас мы определили в законопроекте, что российским СМИ запрещается любое распространение противоправного контента. Поэтому, конечно, наши издания должны будут внимательно относится к своим публикациям», — сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта, Андрей Луговой.

При этом он уточнил, что ко второму чтению авторы более внимательно рассмотрят обеспокоенность российских СМИ поправками.

Вероятность доработки законопроекта подтвердила «Известиям» депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», соавтор законопроекта Яна Лантратова.

«В условиях беспрецедентной информационной войны, которую мы наблюдаем сейчас, у нашей страны должны быть законодательно предусмотрены рычаги воздействия на ситуацию — зеркальные меры реагирования. Возможность ответить взаимностью на блокировку наших, российских ресурсов. Это пока рамочный закон, еще будем его обсуждать, вносить поправки», — пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правки к поправкам: как ГД доработает законопроект о блокировке СМИ