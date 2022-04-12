Трое детей и трое взрослых отравились угарным газом на Ставрополье

Шесть человек, из которых трое детей, отравились угарным газом в жилом доме в Ставропольском крае.

По данным «Известий», инцидент произошел вечером в понедельник, 11 апреля, в селе Нагутское на Подгорной улице, 34.

Всех пострадавших госпитализировали в Минераловодскую региональную больницу, они получают необходимую медицинскую помощь. Их состояние не уточняется.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что два ребенка погибли при отравлении угарным газом в селе Большая Сосновка Тамбовской области.

Известно, что дом отапливался с помощью печи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.