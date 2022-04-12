Водитель грузовика насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода. Об этом 12 апреля сообщает портал E1.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на вторник. Фура двигалась на загрузку из Челябинска в сторону Березовского.

Как говорят очевидцы происшествия, водитель грузовика задел человека полуприцепом, когда тот двигался буквально посередине дороги. При этом пешеход был в темной одежде, в связи с чем заметить его на расстоянии было трудно. Мужчина скончался на месте.

Погибшему, уточнили свидетели ДТП, на вид 30–40 лет, документов при себе он не имел.

В ГИБДД подтвердили, что пешеход шел навстречу грузовику.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работают правоохранительные органы.

10 апреля в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, погибли два пассажира легковушки. Находящиеся в микроавтобусе люди госпитализированы.

Днем ранее каршеринговый автомобиль влетел в стену здания электроподстанции на аллее Первой Маевки в Москве, в результате погибли два человека.