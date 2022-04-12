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Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России

Госсекретарь США Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у РФ
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Администрация США обратилась к правительствам мировых держав с призывом отказаться от приобретения российского оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник, 11 апреля.

Северное влияние: почему Индия не торопится присоединяться к санкциям Запада
Страна стремится сохранить добрососедские отношения с Россией

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — пояснил он.

При этом, по словам Блинкена, решение о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки российских С-400 пока не принято.

Ранее, 8 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала встречу глав минобороны и внешнеполитических ведомств США и Индии в Вашингтоне в формате «2+2». Она также рассказала, что на предстоящих переговорах стороны обсудят российскую спецоперацию по защите Донбасса, рост цен на топливо и продовольствие.

6 апреля Пентагон заявил о необходимости добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования.

Как отметила 19 марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналистка напомнила, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Сейчас Россия поставляет для индийской армии большое количество вооружения и начиная с 2010 года владеет там двумя третями доли оружейного рынка, подчеркнула она.

Накануне посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими, готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

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