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Минобороны США и Индия начнут обмениваться данными по космосу

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Министерства обороны США и Индии начнут обмен данными по космосу и углубят сотрудничество в киберпространстве. Об этом рассказал 11 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, как сообщил Ллойд, Соединенные Штаты и Индия условились о совместной работе по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного базирования, а также о расширении оперативного взаимодействия Военно-морских сил (ВМС).

Ранее, 8 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала встречу глав минобороны и внешнеполитических ведомств США и Индии в Вашингтоне в формате «2+2». Она также рассказала, что на предстоящих переговорах стороны обсудят российскую спецоперацию по защите Донбасса, рост цен на топливо и продовольствие.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тенденция перехода на расчеты в национальных валютах между Россией и Индией будет только укрепляться. Он отметил, что Россия начала двигаться в отношениях с Индией, Китаем и другими странами к тому, чтобы отказываться от доллара и всё больше и больше переходить на национальные валюты.

18 марта Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

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