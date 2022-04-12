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Подозреваемый в госизмене экс-сотрудник ОБСЕ рассказал о своей деятельности

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Задержанный по подозрению в госизмене экс-сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Алексей Козаков передавал информацию офицеру безопасности организации Петко Лилову. Об этом он рассказал «Известиям» в понедельник, 11 марта.

«Я написал письмо на Луганск-секьюрити, то есть Петко, где сообщил о проживающих в гостинице военнослужащих и обнаруженных автомобилях. Спустя несколько дней подумал, что это всё несколько странно и может нести вред ЛНР», — пояснил Козаков.

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В частности, по его словам, Лилов попросил докладывать ему о ситуации в ранее арендованной ОБСЕ гостинице «Славянская»: о проживающих в ней лицах, возможных изменениях, а также о расположении активов и личных вещей сотрудников. Полученные сведения Козаков отправлял через электронную почту.

Позже, осознав неправомерность своих действий, бывший сотрудник ОБСЕ обратился в Министерство госбезопасности ЛНР с повинной.

Ранее в этот день в пресс-службе МГБ ЛНР сообщили о задержании члена луганской команды СММ по подозрению в государственной измене.

Накануне сообщалось, что деятельность СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) теперь считается неправомерной. Отмечалось, что пребывание ее представителей на территории республики является нежелательным.

8 апреля местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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