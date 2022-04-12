Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Мир
Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У»
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева
Сюжет:

Песков назвал непродолжительной встречу Путина с канцлером Австрии Нехаммером

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве была непродолжительной. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это был активизм, а не настоящая дипломатия»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль — о причинах провала переговоров Запада с РФ и об отказе ЕС от российского газа

«Беседа была непродолжительная по меркам последнего времени», — сказал он.

Ранее в этот день Нехаммер после переговоров с президентом России заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле.

Он подчеркнул, что сообщил российскому лидеру о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры. Нехаммер назвал беседу очень жесткой и открытой. По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут, встреча прошла без участия журналистов.

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этот же день Нехаммер встретился в Киеве с Зеленским. Отмечалось, что украинский лидер поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер подчеркнул, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022