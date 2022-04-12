В ЛНР задержали подозреваемого в госизмене экс-работника ОБСЕ

В ЛНР задержали экс-работника ОБСЕ, подозреваемого в госизмене. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин пообщался с бывшим сотрудником луганской команды миссии Алексеем Козаковым.

Он рассказал, что в ОБСЕ невольно стал информатором офицера безопасности миссии. Офицер ОБСЕ Петко Лилов просил шпионить за военными ЛНР, которые проживали в гостинице, которую арендовала миссия ОБСЕ, иностранные сотрудники которой покинули ЛНР, сообщает телеканал «Известия». Передав запрошенную информацию по электронной почте Лилову, экс-сотрудник луганской команды миссии пришел в МГБ с повинной.

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