Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что их разговор был открытым и жестким. Об этом 11 апреля сообщило австрийское агентство APA.

«Это не дружественный визит. <…> Наш долг состоит в том, чтобы добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для страдающего гражданского населения Украины», — подчеркнул Нехаммер.

Также канцлер добавил, что ему удалось проинформировать Путина о желании украинского лидера Владимира Зеленского вести прямые переговоры. Вместе с тем, по его словам, «на это не последовало значительной реакции».

11 апреля о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить ситуацию на Украине.

По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут. Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этот же день Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

9 апреля Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом из сложившейся ситуации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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