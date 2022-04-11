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Ward Racing расторгла контракт с показавшим жест нацистов гонщиком

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Шведская команда Ward Racing объявила о прекращении сотрудничества с 15-летним российским гонщиком Артемом Северюхиным, который во время церемонии награждения на соревнованиях в Португалии показал жест, похожий на нацистское приветствие.

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«Действия Северюхина… были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взгляды и ценности внутри нашей команды. Исходя из данного инцидента, мы не можем продолжать сотрудничество с гонщиком и намерены расторгнуть с ним действующий контракт», — завили в пресс-службе команды.

Ward Racing отметила, что испытывает глубокий стыд за поведение гонщика и в полной мере осуждает его. Кроме того, команда принесла извинений «всем, кто был оскорблен этим случаем».

«Давним приоритетом команды была и остается работа над инклюзивным и уважительным климатом вокруг гонок, — говорится в заявлении.

Международная автомобильная федерация (FIA), в свою очередь, начала расследование инцидента. Северюхину грозит пожизненная дисквалификация.

Ранее в этот день в Российской автомобильной федерации заявили, что сейчас выясняются обстоятельства происшедшего. В организации добавили, что дальнейшие комментарии о том, как будет расценен поступок спортсмена, и какие меры будут применены по отношению к нему, последуют после заседания Совета по спорту.

При этом сам Северюхин отрицает обвинения. Он заверил, что не намеревался изображать нацистский жест. По словам Северюхина, некие иностранные знакомые объяснили ему, что в Италии принято ударять себя по груди в области сердца, высказывая благодарность. При этом гонщик извинился за произошедшее.

Инцидент произошел накануне на награждении чемпионата Европы по картингу в Портимане (Португалия). Гонщик выступал под итальянским флагом из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA), наложенных на РФ в связи с событиями на Украине.

На церемонии награждения Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Этот жест известен как «римский салют», который использовался в нацистской Германии.

Ward Racing — частная команда из Швеции, которая объединяет пилотов из разных стран. Пилоты команды не объединены по национальности или другим признакам. Большинство гонщиков не представляют национальные команды ни одной страны, а действуют в индивидуальном порядке.

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