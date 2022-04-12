Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно во вторник, 12 апреля.

В оборонном ведомстве отметили мужество, отвагу и самоотверженность старшего офицера отделения управления связи штаба военного округа, подполковника Анатолия Ванчугова. Несмотря на то что противник вел прицельный огонь, он организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания в районе наблюдательного пункта, что позволило обеспечить должностных лиц вспомогательного пункта управления устойчивой помехозащищенной радиосвязью.

Позднее позиции командного пункта управления подверглись минометному обстрелу со стороны украинских националистов, в результате чего основная система связи вышла из строя. Профессиональные навыки Ванчугова позволили в кратчайшие сроки организовать связь по резервным средствам спутниковой связи. В результате удалось обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника. Кроме того, в ходе боя подполковник обнаружил двух российских военнослужащих, которые получили ранения от разорвавшего снаряда. Он лично вытащил раненых из-под огня и оказал им первую медицинскую помощь.

Также в Минобороны рассказали о командире батальона, подполковнике Андрее Гаранине, который выполнял задачу по восстановлению стратегически важного мостового перехода через реку, разрушенного неонацистами в ходе отступления. В ходе работ личный состав неоднократно подвергался минометному обстрелу со стороны украинских диверсантов. Во время очередного залпа один из подчиненных подполковника получил осколочные повреждения. Гаранин вынес подчиненного из-под огня, оказал первую помощь, после чего вернулся на возводимую переправу. Несмотря на непрерывный огонь, он продолжал руководить личным составом и не покинул место наведения переправы до полной готовности моста. Оперативное восстановление моста способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений, а также доставке гуманитарной помощи для местного населения.

По данным Министерства обороны, капитан Алексей Гостюхин проводил разведку местности для определения запасных позиций артиллерийских дивизионов бригады. Он обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов. Отмечается, что более 40 человек готовили нападение на российские подразделения. Капитан незамедлительно передал координаты дислокации украинских боевиков на пункт управления бригады. На основании его данных был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого противник был ликвидирован.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил хорошо защищенный командный пункт украинских войск в районе города Часов Яр к северу от Донецка.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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