В Китае призвали опираться на факты по событиям в Краматорске

Все заявления о ракетном ударе по вокзалу Краматорска в Донецкой Народной Республике должны опираться на факты. Об этом заявил в понедельник, 11 апреля, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин.

Китайский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью людей и указал на то, что обстоятельства произошедшего должны тщательно расследоваться.

«Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска. Соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы, и любые заявления должны опираться на факты», — сказал Дай Бин на заседании Совета Безопасности ООН.

Также он отметил, что отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину. Дипломат призвал стороны продолжить переговоры и обратился к другим участникам международного сообщества с просьбой создать необходимые условия для достижения прогресса в переговорах.

Ракетный удар «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск был нанесен 8 апреля. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В результате удара погибли 30 человек, еще около 100 были ранены.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении республик Донбасса и Российской Федерации, а активно используется украинскими боевиками.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось», назвав заявление Киева провокацией. В оборонном ведомстве предположили, что удар нанес украинский дивизион из района города Доброполье в 55 км от Краматорска.

Позже появилась информация, что номер ракеты, использованной в Краматорске, совпал с серией ракет, которые украинская сторона ранее использовала для обстрелов других населенных пунктов.

В воскресенье, 10 апреля, сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича. Согласно данным следственного управления генеральной прокуратуры ДНР, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, Ярошевич отдал приказ произвести обстрел города из ракетного комплекса «Точка-У».

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения. Ранее из этого комплекса были обстреляны Луганск и Донецк.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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