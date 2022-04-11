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Аксенов ввел на севере Крыма «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов ввел в Керчи и других районах республики «желтый» уровень опасности
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Глава республики Крым Сергей Аксенов 11 апреля ввел на севере полуострова «желтый» уровень террористической опасности. Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале.

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По его словам, «желтый» уровень опасности будет введен с 20:00 на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым.

Он будет действовать до 20:00 26 апреля.

Аксенов добавил, что введение это мер меры приняты с целью защиты жителей Крыма на фоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Он утончил, что «со стороны Вооруженных сил Украины и пособников киевского режима» могут быть проведены «различные провокации».

При этом, по его словам, обстановка в республике спокойная.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», — заверил глава региона.

Аксенов отметил, что в течение этих 15 суток будут приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее сообщалось о введении повышенного уровня террористической опасности в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края.

Повышенный режим опасности также введен в нескольких других российских областях, граничащих с Украиной. Так, 11 апреля он был установлен на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области. Кроме того, в Курской области действует «желтый» уровеньтеррористической опасности.

6 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе. По его словам, жертв и разрушений с российской стороны нет. Позже, 9 апреля, Старовойт рассказал, что со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе села Елизаветовка Глушковского района. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем российских военных огневая точка была подавлена.

7 апреля следователи возбудили дело по факту обстрела украинскими военнымиБелгородской области 29 марта.

Схожий инцидент фиксировался в конце марта. Так, 29 марта украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населенияДонбасса с 24 февраля. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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