Три центральные магистрали частично перекроют в Благовещенске

В Благовещенске на время дорожного ремонта частично ограничат движение по трем центральным магистралям. Об этом сообщает городская администрация.

С 15 апреля и до конца мая перекроют участок улицы Мухина от Зейской до Горького. При этом перекрестки Мухина – Амурская и Мухина – Горького останутся открытыми для движения, уточняет Амурская Служба Новостей.

С 13 апреля половину проезжей части закроют на Игнатьевском шоссе на отрезке от улицы Дорожников до молокозавода. С 18 апреля до 2 мая ограничение также введут на пересечении улиц Ленина и Святителя Иннокентия и участке от Театральной до Трудовой. Перекресток улиц Ленина и Трудовой останется доступен.

1 апреля в Благовещенске (Амурская область) стартовал ремонт калининской кольцевой развязки. В рамках контракта подрядчик расширит кольцо на одну полосу. Дорогу оденут в асфальт, обустроят пешеходные дорожки. Также предусмотрено обновление освещения.