Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД

Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ согласовать с Белоруссией взаимное признание и исполнение решений по административным делам о нарушениях правил дорожного движения. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 11 апреля.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в документе.

Также, согласно публикации, МВД РФ поручено по достижении договоренностей с белорусской стороной подписать соответствующее соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее в этот день пресс-секретарь Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политические лидеры посетят космодром Восточный в Амурской области.

2 апреля президент РФ Владимир Путин указал, что договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент РФ и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене. Глава государства подчеркнул, что сильная сплоченность отвечает коренным интересам двух братских народов и создает почву для формирования общего пространства в разных сферах деятельности.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения Лукашенко и Путина. По его словам, лидеры нацелены на продолжение дружеского диалога, при этом иногда их переговоры бывают жесткими.

31 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал на то, что только общими путями россиянам и белорусам удастся противостоять экономическому кризису. Для этого нужно создать действенные инструменты ответного воздействия на давление рестрикциями.