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УАЗ приостановит производство в мае из-за корпоративного отпуска

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, принадлежит ПАО «Соллерс Авто») приостановит производство автомобилей в мае на две недели в связи с корпоративным отпуском, в который уйдут работники предприятия после майских праздников. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает РБК со ссылкой на представителя группы «Соллерс».

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Отмечается, что нерабочие дни на УАЗе будут с 30 апреля по 15 мая, выпуск автомобилей возобновится с 16 мая. За время корпоративного отпуска на предприятии будет вестись ремонт оборудования, отгрузка автомобилей продолжится в штатном режиме.

При этом уточняется, что сотрудники, которые не задействованы в производственном процессе смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска.

4 апреля сообщалось, что в корпоративный отпуск на три недели отправились сотрудники АвтоВАЗа. По информации автопроизводителя, произошел перенос единого корпоративного отпуска, ранее запланированного на период с 25 июля по 14 августа, из-за кризиса в поставках электронных компонентов. Также такое решение было принято для того, чтобы не допустить значительного сокращения заработка работников.

Кроме того, АвтоВАЗ устанавливает режим 4-дневной рабочей недели на производствах в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года на три месяца.

Между тем, по сообщению Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи АвтоВАЗа в первом квартале 2022 года снизились на 37%. Так количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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