Росавиация отреагировала на внесение авиакомпаний РФ в черный список ЕС

В Росавиации прокомментировали решение Еврокомиссии внести ряд российских авиакомпаний в черный список (EU Air Safety List). Как отметила 11 апреля пресс-служба ведомства, этот шаг подтверждает стремление Европы усилить авиационную блокаду РФ.

Ранее в этот день Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

«[Соответствующее решение] свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушении положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей РФ по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС», — пояснили в Росавиация.

Кроме того, отмечается что внесение российских компаний в черны список не отражает технического состояния самолетов авиаперевозчиков РФ. В Росавиации утончили что все воздушные суда авиакомпаний России соответствуют нормам летной годности.

В черном списке на данный момент числится 21 российская авиакомпания — в конце ноября 2021 года ЕС включил в перечень перевозчика «Скол» «из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». На тот момент «Скол» была единственной компанией из РФ в этом списке.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.