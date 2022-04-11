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Полянский прокомментировал украинский ролик с девушкой и серпом

Зампостпреда Полянский: снятый на Украине видеоролик в стиле ИГ говорит о необходимости спецоперации РФ
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Снятый на Украине видеоролик в стиле террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) свидетельствует о необходимости специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом заявил в понедельник, 11 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Печально, что Украина докатилась до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости и безальтернативности осуществляемой Россией специальной военной операции», — отметил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат указал, что эта спецоперация необходима для безопасности не только России, но и других соседей Украины, в том числе и для самого украинского народа.

Накануне в Сети появился социальный ролик, в котором девушка в украинском народном костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее на коленях стоит мужчина в военной форме. Героиня ролика, в которой пользователи узнали украинскую актрису Андрианну Курилец, произносит русофобские высказывания. Затем девушка с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

Пользователи отметили сходство ролика с видео, которые когда-то распространяли боевики ИГ, обезглавливая своих жертв перед камерой.

Российский политолог Дмитрий Солонников 10 апреля рассказал в беседе с «Известиями», что такая «социальная реклама» очень типична для украинских националистов. Он указал на то, что это идеология, которую продвигает нынешнее украинское руководство.

Данный ролик также прокомментировал «Известиям» в тот же день продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил изданию, что сегодня произошел подрыв репутации демократии, что проявляется в геноциде русского языка и всего, что связано с русским.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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