Недострой законсервировали после вмешательства прокуратуры на Колыме

В Северо-Эвенкийском районе Магаданской области по требованию прокуратуры законсервировали недостроенное здание. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Речь идет о заброшенном здании рыбного завода на берегу Охотского моря. Оно отключено от сетей электро-, водо- и теплоснабжения, двери и окна — отсутствуют.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, подростки свободно могли проникать на территорию объекта, так как она не огорожена. «Угроза разрушения здания вследствие намокания и выветривания ограждающих и несущих конструкций повышает риски возникновения детского травматизма», — заметили в прокуратуре.

По иску надзорного ведомства суд обязал администрацию горокруга принять меры и ограничить доступ к зданию. После этого недострой законсервировали, на окна и двери установлены заграждения.