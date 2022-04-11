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«Известия» сняли на видео разрушенный храм в Мариуполе

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Собор Архистратига Божия Михаила в Мариуполе пострадал от обстрелов. Разрушенный храм в понедельник, 11 апреля, снял на видео корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

Разбиты два купола, стекла, повреждены ворота.

«Службы восстановились, уже на Благовещение была служба, вот еще будет в пятницу и в субботу будет служба, и в воскресенье. Так что, слава Богу, храм уже потихоньку восстанавливается в службах. Храм, конечно, очень разбит, большие повреждения», — рассказала жительница Мариуполя Татьяна Иващенко.

Как рассказал ранее в этот день командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ночью украинские военные предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится всё безнадежнее.

В конце прошлой недели сообщалось, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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