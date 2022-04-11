«Россети» направят 577 млн рублей на ремонт электросетей в Вологодской области

В 2022 году «Россети Северо-Запад» направят 577 млн рублей на ремонт электросетей в Вологодской области. Об этом в понедельник, 11 апреля, гендиректор компании Артем Пидник рассказал губернатору Олегу Кувшинникову.

Планируется отремонтировать 340 км линий электропередачи и 64 трансформаторные подстанции, заменить 22,5 тыс. изоляторов и 4,6 тыс. опор ЛЭП, расчистить более 3 тыс. га просек воздушных линий.

«Также в этом году мы совместно с регионом разработали план первоочередных ремонтов непосредственно в районах, которые наиболее пострадали от снегопадов и ледяных дождей. Хочу заверить, что, несмотря на изменение внешних факторов, мы выполним все запланированные работы», — пообещал Пидник.

Специалисты уже смонтировали 195 км изолированного провода, защищающего линии от отключений даже при падении деревьев. Кроме того, энергетики заменили 1,3 тыс. опор ЛЭП, 7 тыс. изоляторов, отремонтировали 33 трансформаторные подстанции, расчистили 270 гектаров просек ЛЭП. Надежность электроснабжения 122 населенных пунктов была повышена.