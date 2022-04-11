Еще шесть ледовых дорог закрыли в Приангарье

На территории Иркутской области из-за естественного разрушения льда закрыли еще шесть зимников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Решение о закрытии было принято на основе осмотра, который провели эксплуатирующие организации. Речь идет о четырех переправах в Казачинско-Ленском районе и двух — в Усть-Кутском.

Подъездные пути к дорогам уже перекрыты, рядом с ними установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, специалисты выполнили чернение льда для ускорения разрушения ледового полотна, пишет ИА IrkutskMedia.

На сегодняшний день в регионе остаются действующими 16 переправ. Из них восемь расположены в Киренском, по две — в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском, по одной — в Жигаловском и Нижнеилимском районах.