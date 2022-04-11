Захарова анонсировала ответ на высылку дипломатов из Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на высылку шести российских дипломатов из Франции последует соответствующий ответ.

Кроме того, в своем Telegram-канале, дипломат поинтересовалась у французского МИДа, отчего сразу всех дипломатов не объявляют персонами нон-грата, не от ожиданий ли Парижа, что Москва изменит позицию.

«А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за 8 лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе», — подчеркнула Захарова.

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