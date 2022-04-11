Франция объявила еще шесть российских дипломатов персонами нон грата

МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон грата. Об этом министерство сообщило 11 апреля.

«Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», — отметили в ведомстве.

Страны Европы в последние месяцы возобновили практику высылки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

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