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Спикер Госдумы предложил лишать гражданства за заявления против спецоперации РФ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства тех, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа».

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Он указал, что подавляющее большинство россиян поддерживает проведение спецоперации, но есть и те, кто ведет себя подло.

«Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что для таких граждан РФ нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в страну, но, наверно, это было бы правильной мерой.

30 марта были опубликованы данные опроса ВЦИОМа, которые показали существенно возросший уровень поддержки спецоперации по защите жителей Донбасса среди россиян. Так, в поддержку спецоперации выступили 76% — это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля. Доля не поддерживающих спецоперацию россиян сократилась на 10 п.п. и составила 15%. Еще 9% затруднились ответить.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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