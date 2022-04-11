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ВС России «Кинжалом» уничтожили украинский командный пункт в Донбассе

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Российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил хорошо защищенный командный пункт украинских войск в районе города Часов Яр к северу от Донецка, сообщил в ходе брифинга 11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за день поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.

21 марта Минобороны РФ сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине. Пуск был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Первое боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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