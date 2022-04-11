В Пентагоне назвали ЗРС С-400 слишком сложными для Украины

Соединенные Штаты считают, что зенитно-ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400 слишком сложный вид вооружения для Украины. Об этом на брифинге 11 апреля рассказал журналистам представитель Пентагтона.

«Не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это не та система, которую украинцы знают, как использовать», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, США ищут тех, кто мог бы передать советские системы противовоздушной обороны Киеву, но еще никто не согласился на такое решение.

Ранее, 8 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер рассказал, что страна безвозмездно передала Украине единственную принадлежащую ей противоракетную систему С-300. По его словам, республика получила соответствующий запрос от Киева. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. Он уточнил, что система перевезлась на восток страны. Позже, 11 апреля Минобороны РФ заявило об уничтожении этой техники.

19 марта бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра в области разведки Intelligence Project Пол Колбе заявил, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400. По его словам, взамен Вашингтон вернул бы Анкару в программу F-35. Колбе предположил, что такая сделка могла бы поспособствовать улучшению отношений между США и Турцией.

С-400 — ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых. Принята на вооружение в Вооруженные силы Российской Федерации 28 апреля 2007 года.

6 апреля, сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».

7 апреля официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что Соединенные Штаты в совокупности предоставили Украине оружия на $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и на более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность. По ее словам, поставки ведутся почти каждый день.

10 апреля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США работают над предоставлением Киеву систем береговой обороны.

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов подчеркивал, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное действие. По его словам, милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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