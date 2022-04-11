Местные жители показали последствия обстрелов ВСУ в Первомайске

Жители Первомайска показали корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге последствия обстрелов города украинскими силовиками.

По словам одной из женщин, чей дом оказался разрушен, прилеты по жилым кварталам происходят постоянно. Она показала журналистам жилые дома, в которых в результате обстрелов оказались выбиты окна.

«Пока еще ноги руки трясутся, прислушиваемся», — сказала она.

Женщина отметила, что пострадали также соседние дома.

Еще один местный житель рассказал, что во время обстрелов приходится прятаться в подвале. Журналистам мужчина показал свое убежище.

«Как только свистит, бежим сюда», — указал он, добавив, что начало российской спецоперации радует, так как обстрелы, продолжающиеся восемь лет со стороны ВСУ, наконец-то могут прекратиться.

По словам корреспондента «Известий», как только смолкает артиллерия Украины, представители Луганской Народной Республики обследуют последствия обстрелов и фиксируют разрушения. На кадрах, запечатленных Денисом Кулагой, можно увидеть обломки и неразорвавшийся снаряд.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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