Прогулочную зону перекроют на набережной Владивостока

Во Владивостоке закрыли прогулочную зону на набережной Спортивной гавани. Решение принято в связи с реконструкцией теплотрассы.

Как рассказали специалисты Приморских тепловых сетей, 11 апреля на набережной установили ограждения. Затем рабочие должны демонтировать скамейки, столбики и другие малые архитектурные формы.

Подготовительные работы планируется выполнить в течение месяца. После завершения отопительного сезона специалисты приступят к замене трубопровода, пишет ИА PrimaMedia.

«Под техперевооружение теплотрассы попадет территория от бронзовой скульпторы тигрят до начала зоны фуд-корта. На весь период работ — с 11 апреля до 1 июля — данная территория будет недоступна для горожан», — объяснили в компании.

Работы по реконструкции будут выполнять шесть бригад в круглосуточном режиме. После замены участка трассы городские власти должны благоустроить территорию.