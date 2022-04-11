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Минобороны сообщило о планах сфабриковать обвинения в адрес военных РФ

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Франция направила на Украину группу, которая совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будет собирать информацию о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях». Об этом 11 апреля рассказал журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», — сообщил генерал-полковник.

Сообщается, что французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору.

Также сегодня Мизинцев сообщил, что ВС РФ покинули населенный пункт Нижняя Сыроватка под Сумами, где сейчас снимается провокация против России, еще 20 марта. По его информации, киевский режим под «чутким» руководством так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, имеющими многолетний опыт в организации провокаций с человеческими жертвами, продолжает кампанию по созданию и продвижению в мировых СМИ ложных «доказательств» жестокого обращения российской армии с мирным населением Украины.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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