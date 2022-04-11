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Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле. В то же время он рассказал, что сообщил российскому лидеру о желании президента Украины провести с ним прямые переговоры. Как сообщает австрийское агентство APA, Нехаммер назвал беседу очень жесткой и открытой.

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Он отметил, что поездка в Россию была для него «обязанностью» и уточнил, что его посланием было сообщить о том, что конфликт должен закончиться.

По данным СМИ, разговор двух лидеров в подмосковной резиденции «Ново-Огарево» длился 75 минут, общий прием — 90 минут. Встреча прошла без участия журналистов.

О поездке канцлера в Москву стало известно 10 апреля. Австрийские СМИ отмечали, что визит согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

11 апреля глава австрийского МИДа Александер Шалленберг выразил надежду, что визит Нехаммера в Москву поможет уладить кризис на Украине.

На прошлой неделе, 9 апреля, канцлер Австрии встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации пресс-службы Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику.

15 марта президенты Австрии Александр Ван дер Беллен и Словении Борут Пахор заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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