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В Волновахе возобновились школьные занятия

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В освобожденной от националистов Волновахе возобновились занятия в одной из школ. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

«Они очень соскучились по школе, увидели своих знакомых, друзей. Тот — со второй школы, тот — с шестой. Но я думаю, что еще познакомимся. Главное, чтобы у нас был мир над головой», — поделилась одна из педагогов.

Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция
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18 марта украинские войска атаковали освобожденный силами Донецкой Народной Республики (ДНР) город Волноваха. Пострадали один мужчина и две женщины. Одна из пострадавших получила минно-взрывную травму, двое раненых доставлены в медицинские учреждения с переломами.

11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Волноваха была освобождена группировкой войск ДНР.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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