Движение по пяти мостам восстановили после паводков в Оренбуржье

В Оренбургской области по данным на 11 апреля остаются закрытыми 17 низководных подтопляемых мостов, которые расположены на дорогах регионального и межмуниципального значения. Удалось восстановить движение по пяти низководным мостам.

Как уточняет Урал56.Ру, открыли мост через реку Чаган на 3-м км дороги «Подъезд к поселку Новая Жизнь» в Первомайском районе, мост через реку Суундук на 28-м км автодороги Шильда–Майский в Адамовском районе, мост через реку Джуса на 1-м км автодороги Добровольское–Чиликта в Новоорском районе, переправу через реку Ток на 2-м км автодороги Зеленая роща – Кутучево – Канчирово в Александровском районе, а также мост через реку Малый Уран на 1-м км дороги Хортица–Шар в Александровском районе.

Из-за подтопленной дороги пока невозможен проезд в село Болотовск в Кваркенском районе. Специалисты уточнили, что альтернативные пути для объезда отсутствуют. На всех подтопленных участках установлены ограждения и временные дорожные знаки.