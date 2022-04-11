Новую школу на 275 мест возведут в Балашихе

В Московской области определили подрядчика, который займется строительством новой школы на 275 мест в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

По данным ведомства, ООО «Автобытдор» займется проектированием и возведением школы на Леоновском шоссе. Учреждение будет адаптировано под обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Согласно техзаданию, в новом здании будут запроектированы учебные классы, лаборантские и мастерские, будут предусмотрены помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения», — рассказали в министерстве.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.