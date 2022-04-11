Житель Первомайска показал подвал, в котором он прячется во время обстрелов города

Житель Первомайска показал подвал, в котором он прячется во время обстрелов города

2022-04-11 19:31:58

2022-04-11 19:31:58

2022-04-11 19:31:58

2022-04-11 19:31:58

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru