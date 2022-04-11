Боррель попытался оправдать невозможность отказа ЕС от нефти и газа РФ

Возможный отказ Евросоюза (ЕС) от импорта российских энергоресурсов не остановит спецоперацию России по освобождению Донбаса. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в понедельник, 11 апреля, на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — сказал он.

По словам Борреля, министры иностранных дел ЕС обсуждали возможность введения запрета на импорт российской нефти, однако никаких решений принято не было, передает RT.

Ранее в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны. Он отмечал, что в их ходе может быть затронута ситуация вокруг Украины и тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

В этот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, это не будет являться нарушением санкций против РФ, сообщает телеканал «360».

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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