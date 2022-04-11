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Валенки и шали подарят ветеранам в Башкирии к Дню Победы

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Ветеранам Башкирии к Дню Победы решили подарить шали и валенки с символикой праздника. На подарочные наборы планируется потратить более 823 тыс. рублей. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Подрядчика, который поставит наборы, разыскивает уфимское МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур». Поставщик будет определен 18 апреля.

ИА «МедиаКорСеть» уточняет, что речь идет о поставке 75 мужских жилетов на меховой подкладке, но с верхом из шерстяных тканей. Стоимость одного жилета должна быть не более 5800 рублей за штуку. Также требуется 75 пар валенок. Именно на них должна быть кожаная бирка с символикой 77-летия празднования Дня Победы. Цена за пару — не более 2600 рублей.

Кроме того, необходимо обеспечить покупку 23 шалей, шарфов, вуалей, трикотажных или вязаных, по цене 5800 рублей, а также 23 пар валенок тоже с символикой 77-летия Победы по цене 2600 рублей. Наборы разделят по гендерному признаку, мужчинам полагаются жилет и валенки, а женщины получат в подарок валенки и шаль.

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