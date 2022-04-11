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Захарова обвинила Швейцарию в игнорировании разъяснений РФ по ситуации в Буче

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 апреля обвинила руководство Швейцарии в игнорировании разъяснений российской стороны по ситуациям в украинских городах Буча и Краматорск.

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«ФДИД (Федеральный департамент иностранных дел. — Ред.) Швейцарии в своем заявлении 8 апреля по следам очередных варварских преступлений украинского режима в Буче и Краматорске, игнорируя наши развернутые разъяснения, слепо возложил всю ответственность на российскую сторону», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат призвала Берн, «пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и «честного брокера», объективно и добросовестно оперировать фактами».

«Хотелось бы надеяться, что для руководства Швейцарии заверения в незыблемости нейтралитета страны не просто красивые слова. Насколько они искренни, покажут практические шаги Берна. По ним и будем оценивать истинное «качество» нейтрального статуса Швейцарской Конфедерации», — добавила Захарова.

7 апреля официальный представитель Государственного секретариата экономики Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

Затем, 8 апреля, Киев обвинил Москву в ракетном ударе по Краматорску, в результате которого погибло более 50 мирных граждан. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией, напомнив, что удар был нанесен ракетой Точка-У, которых нет на вооружении ВС РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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