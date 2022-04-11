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Крупный природный пожар возник под Оренбургом

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Под Оренбургом зафиксировали первый крупный природный пожар. Трава загорелась в лесном массиве у села Городище. Тушением занимались сотрудники городской аварийно-спасательной службы.

56orb.ru со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что площадь возгорания составила 200 кв. м. На помощь к спасателям направили пожарных из села Краснохолм, но дополнительные силы для тушения огня не понадобились.

Сейчас пожар локализован, идет проливка территории, чтобы трава не вспыхнула вновь. Причину возникновения возгорания установят эксперты, уточняет РИА «Оренбуржье».

Подготовка лесов к защите от весенних и летних пожаров началась в Оренбургской области в середине февраля. Специалисты разработали и утвердили планы тушения лесов на территориях всех 27 лесничеств. Также подготовлен проект сводного плана тушения лесных пожаров.

В 2022 году регион планирует закупить 10 единиц лесопожарной техники. Оснащенность лесопожарных формирований должна достигнуть 93%.

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