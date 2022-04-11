Минобороны сообщило о выходе ВС РФ из села, где Украина сейчас готовит провокацию

ВС РФ покинули населенный пункт Нижняя Сыроватка под Сумами, где сейчас снимается провокация против России, еще 20 марта. Об этом 11 апреля рассказал журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевский режим под «чутким» руководством так называемого «цивилизованного Запада» во главе с Соединенными Штатами Америки, имеющими многолетний опыт в организации провокаций с человеческими жертвами, продолжает кампанию по созданию и продвижению в мировых СМИ ложных «доказательств» жестокого обращения российской армии с мирным населением Украины», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что провокации для обвинения ВС РФ в «жестоком отношении к населению Украины» готовятся под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области, находившейся ранее под контролем российских войск. При этом, отмечает генерал-полковник, с целью сокрытия провокации и исключения разоблачения реальными свидетелями, в городе введен комендантский час, а из мест проведения съемок население принудительно выселено.

Так, рассказывает Мизинцев, в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскивают тела, которые будут представлены как жертвы российской армии. Очередной фейк, по информации начальника Национального центра управления обороной, будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью, поясняет генерал-полковник, является дальнейшее нагнетании русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса. Мизинцев заострил внимание на том, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад — 20 марта.

Он также заявил, что руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих и жандармерии, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будут собирать информацию о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях». Мизинцев пояснил, что, принимая во внимание ангажированность этих специалистов, можно не рассчитывать на беспристрастное расследование.

«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», — заключил генерал-полковник.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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