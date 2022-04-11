Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны сообщило о выходе ВС РФ из села, где Украина сейчас готовит провокацию

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ покинули населенный пункт Нижняя Сыроватка под Сумами, где сейчас снимается провокация против России, еще 20 марта. Об этом 11 апреля рассказал журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Над пропастью во лжи: с чего начиналась Буча
Для чего тиражируются украинские фейки и каких информационных вбросов можно ждать в ближайшее время

«Киевский режим под «чутким» руководством так называемого «цивилизованного Запада» во главе с Соединенными Штатами Америки, имеющими многолетний опыт в организации провокаций с человеческими жертвами, продолжает кампанию по созданию и продвижению в мировых СМИ ложных «доказательств» жестокого обращения российской армии с мирным населением Украины», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что провокации для обвинения ВС РФ в «жестоком отношении к населению Украины» готовятся под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области, находившейся ранее под контролем российских войск. При этом, отмечает генерал-полковник, с целью сокрытия провокации и исключения разоблачения реальными свидетелями, в городе введен комендантский час, а из мест проведения съемок население принудительно выселено.

Так, рассказывает Мизинцев, в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскивают тела, которые будут представлены как жертвы российской армии. Очередной фейк, по информации начальника Национального центра управления обороной, будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью, поясняет генерал-полковник, является дальнейшее нагнетании русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса. Мизинцев заострил внимание на том, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад — 20 марта.

Он также заявил, что руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих и жандармерии, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будут собирать информацию о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях». Мизинцев пояснил, что, принимая во внимание ангажированность этих специалистов, можно не рассчитывать на беспристрастное расследование.

«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», — заключил генерал-полковник.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022