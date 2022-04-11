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Корреспондент «Известий» снял на видео удар ВСУ по дому в Мариуполе

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Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин в понедельник, 11 апреля, снял на видео обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. На запись попал момент удара по жилому дому, расположенному в 700 м от завода «Азовсталь».

На видео слышны взрывы.

«Ложись, прилет!» — раздается за кадром.

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, которые были озвучены ранее в этот день, в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

Как рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ночью украинские военные предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится всё безнадежнее.

В конце прошлой недели сообщалось, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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