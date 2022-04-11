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Невролог назвала аналог зарубежных лекарств от болезни Паркинсона

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Российский препарат «Бензиэль» является достойным аналогом зарубежных лекарств от болезни Паркинсона, рассказала в понедельник, 11 апреля, «Известиям» невролог-реабилитолог, главный врач «Клиники Доктора Аникиной» Марина Аникина.

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По ее словам, в настоящее время в аптеках наблюдается отсутствие не только зарубежных лекарств от болезни Паркинсона, но и отечественных.

«Как стало известно, производитель Teva приостановил поставки в Россию. Наш аналог — «Бензиэль». До недавнего времени врачи советовали использовать более известные марки препарата, так как продукт был новым и мы не знали, как отреагируют пациенты. Но ситуация кардинально изменилась, когда кроме «Бензиэля» в аптеках ничего не продавалось. Это лекарство не уступает зарубежным препаратам, и большая часть пациентов не продемонстрировала отрицательной динамики при переходе на него», — рассказала Аникина.

Врач предположила, что нынешняя ситуация с дефицитом связана с отсутствием зарубежного сырья, которое использовалось при производстве, а также с повышенным спросом пациентов на препарат.

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что в России возник дефицит препаратов с леводопой, необходимых пациентам с болезнью Паркинсона. По данным издания, израильская фармкомпания Teva прекратила поставлять в Россию лекарство «Леводопа», так как зарегистрированная государством цена на препарат не позволяет покрыть производственные и логистические издержки. В конце прошлого года с рынка ушел еще один препарат — «Мадопар» компании Hoffman-La Roche.

18 марта эксперты рассказали, что ситуация, сложившаяся в связи с западными санкциями против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибуторы приостановили поставки в аптеки, чтобы пересчитать цены.

Как заявила «Известиям» Елена Попова, врач-кардиолог, медицинский директор компании «ФармаЛогика», Россия зависит от импорта фармацевтических субстанций и их интермедиатов. Рост курса доллара и евро — не самые важные причины возможного перебоя с наличием лекарственных препаратов в аптеках. По ее словам, основную проблему может принести нарушение логистики.

15 марта ООО «Берлин-Хеми» сообщил, что поступление лекарства «L-Тироксин» ожидается в аптечные учреждения России до конца месяца. Отмечалось, что дефицит препарата в аптечных учреждениях связан с многократно возросшим спросом со стороны покупателей. Производитель «Эутирокса» ООО «Мерк», в свою очередь, отметил, что поставка препарата производится в полном объеме, в соответствии с размещенными объемами заказа.

4 марта замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что причиной задержки поставок некоторых лекарств в Россию является сбой в логистике.

2 марта в Минздраве сообщили, что Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших. Уточняется, что стабильности ситуации с количеством лекарственных препаратов в стране во многом поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли.

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