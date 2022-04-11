«Мегафон» назвал причину сбоя в работе своих сервисов

«Мегафон» прокомментировал сообщения о сбое в работе своих сервисов в понедельник, 11 апреля.

В компании отметили, что у ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске действительно могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи.

«Все ресурсы специалистов компании направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме», — отметила пресс-служба компании.

Ранее этим днем пользователи в России пожаловались на неполадки. Чаще всегоо абоненты сообщали о сбоях в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, Москве. У 62% обратившихся отсутствовал сигнал, у 21% были проблемы с мобильным интернетом.

24 марта сбой произошел в работе Telegram. О проблемах с использованием мессенджера сообщило более 1,4 тыс. человек. Чаще всего обращения поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Германии, Испании, Эстонии и Узбекистана.