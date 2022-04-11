Депутат Госдумы оценил слова Борреля о военном решении украинского вопроса

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев оценил в понедельник, 11 апреля, предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля решить конфликт на Украине не дипломатическим, а военным путем.

Валеев отметил, что Боррель всего лишь озвучил главную цель США и их европейских партнеров на Украине — это затяжной военный конфликт с Россией. По словам эксперта, это и так все знали и глава евродипломатии только вербально обозначил умысел Запада в отношении РФ.

«А сейчас речь идет уже и о поставке тяжелых вооружений. Они все направлены на затягивание конфликта. Потому что главная цель в целом всего этого спровоцированного конфликта — это ослабление и разрушение Российской Федерации», — сказал Валеев в беседе с Pravda.Ru.

Депутат подчеркнул, что Боррель сказал то, что было в умах политиков Европы и США.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что заявление Борреля о стремлении ЕС достичь урегулирования ситуации на Украине силовым путем является проявлением озлобленности и остервенелости.

Министр отметил, что это говорит о попытках сделать из Киева плацдарм для окончательного подавления Российской Федерации, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем, сообщается на сайте kp.ru. Помимо этого, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

9 апреля Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада усилили вооружение Украины на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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