Запрет на разведение костров введут в Удмуртии с 22 апреля

В Удмуртии с 22 апреля начнет действовать запрет на разведение костров и мангалов в лесах. Он будет действовать в течение всего пожароопасного сезона, сообщает udm-info.ru.

Также с 22 апреля запрещаются любые действия с открытым огнем. На земле не должны оставаться пятна от горючего и топлива. Запрещается мусорить и бросать окурки в лесу.

Глава республиканского правительства Ярослав Семенов пояснил, что в связи с резким повышением средней температуры воздуха возникает вероятность лесных пожаров. Во время таяния снега сухая трава может стать причиной возгорания.

В региональном минприроды, в свою очередь, уточнили, что, по статистике, 90% случаев возгорания — это неосторожное обращение с огнем. Всплеск случаев фиксируется на майские праздники.

ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщает, что всю предстоящую неделю в Удмуртии будет солнечно и сухо. Ночью 12 и 13 апреля похолодает до –1 градуса, местами возможен туман. Однако в дневные часы температура будет подниматься до +17 градусов.