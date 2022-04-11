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Штрафы за выход на лед в запрещенных местах ввели в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае с 11 апреля вступил в силу закон об административной ответственности за выход или выезд на лед в запрещенных местах. Об этом сообщает комитет регионального правительства по гражданской защите.

Административная ответственность в виде предупреждения или штрафов за выход и выезд на лед предусмотрена ст. 36.1 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях.

Штраф за выход на лед составит от 500 рублей до 1 тыс. рублей, за выезд на автомобиле от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц, пишет Transsibinfo.com.

Обязанность по составлению протоколов, как и рассмотрение дел по ним, возложена на органы местного самоуправления.

Мера направлена на защиту жизни и здоровья граждан. Согласно оперативным данным, с начала 2022 года в регионе зафиксировано восемь происшествий, связанных с водой. Пострадавших нет.

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