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Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
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Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа, сообщается 11 апреля на сайте Кремля.

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До конца года президент также поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, связанных с установлением «особого порядка нуждаемости семей», где есть россияне, лишившиеся с 1 марта работы и признанные безработными.

Вместе с тем президент поручил кабмину в текущем году обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства в доходах. Срок представления предложений — до 15 июня.

11 апреля Путин поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения.

Помимо этого, глава государства дал указание комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны, проанализировав проблемы в этих сферах.

31 марта Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина писали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

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