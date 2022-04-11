Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля

Пресс-служба Кремля создала Telegram-канал. Ссылка на него появилась на кремлевском сайте в разделе «Официальные сетевые ресурсы президента России». Также о создании канала в понедельник, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Канал был создан 4 апреля, он постепенно наполняется новыми записями, в основном дублируются официальные сообщения пресс-службы. Сейчас на него подписано более 43 тыс. человек.

24 марта эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, как можно распознать, что профиль в Telegram взломан. Для этого есть функция «Активные сеансы», которая фиксирует, на каких устройствах был произведен вход в аккаунт.