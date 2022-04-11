Первый лесной пожар зафиксировали в Челябинской области

Сезон лесных пожаров начался в Челябинской области. Загорелся лесной массив в Уйском районе. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 10 апреля.

В пресс-службе ГУ МЧС региона ИА «Ура.ру» сообщили, что площадь возгорания составила 0,5 га. Угрозу распространения огня создавали сильные порывы ветра и открытая местность. Возгорание сначала локализовали, а потом ликвидировали.

В тушении пожара принимали участие специалисты управления лесами и силы муниципалитета. Задействовали две автоцистерны пожарно-спасательного гарнизона.

С 8 апреля объявили о начале пожароопасного сезона в Омской области. Его ввели в 17 районах области, а также в Омске.